Кинокартина сургутянина Стаса Крючкова летом выйдет в федеральный прокат

Фильм сургутского режиссера Стаса Крючкова 2 июня выйдет в федеральный прокат. Россияне смогут оценить картину «Рэпер» в 90 кинотеатрах страны. Особенностью фильма является то, что весь съемочный и производственный процесс (продакшн и постпродакшн) был выполнен в ХМАО местными специалистами и энтузиастами и профинансирован самой командой.

Зрители смогут познакомиться с историей музыканта по имени Рах, который мечтает уехать из города. У главного героя есть друг по кличке Грех – вместе они готовы на все ради успеха.

«Идея фильма возникла у режиссера задолго до съемок. Сценарий ждал своего часа, однако поиски подходящих по типажу актеров, сыгравших бы главные роли, затянулись на несколько лет. Случайное знакомство с Азизом Султановым и его другом Антоном Волковым, принявшими приглашение Крючкова, позволило приступить в реализации кинопроекта. Съемки велись в Сургуте на протяжении пяти месяцев, месяц занял постпродакшн, еще два месяца велась юридическая работа над получением прокатного удостоверения», – рассказали представители команды Крючкова.

Премьерный показ состоится в Сургуте 3 июня в 19.00 часов в кинотеатре «Галактика» (ТРЦ «Союз»).