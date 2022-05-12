Около 40 тысяч квадратных метров цветников высадят в Сургуте

В конце мая – начале июля в Сургуте распустятся 40 тысяч тюльпанов. Весенние цветы украсят транспортную развязку у памятника «Основателям города», сквер «Мемориал славы» и территорию около монумента «Воинам-интернационалистам».

«Сейчас специалисты «Лесопаркового хозяйства» занимаются подготовкой газонов к посадке. Надо прорыхлить землю, удобрить ее и произвести разбивку рисунка цветника. Общая площадь высадки составит 791 квадратных метров. По окончании периода цветения на месте тюльпанов высадят петунию, бархатцы, агератум и другие цветы», – рассказали в пресс-службе администрации.

Кроме того, в рамках концепции летнего оформления города в Сургуте установят 36 цветников общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров. Ими украсят не только традиционные локации, но и Главную площадь (на зеленых зонах вдоль улицы Университетская), участки вдоль пешеходной зоны в районе Грибоедовской развязки – Югорского тракта и на пересечении проспекта Ленина – проспекта Мира.

Также в парках и скверах, а также на опорах освещения и секциях ограждений вдоль улично-дорожной сети появятся 957 элементов вертикального озеленения. Вазоны украсят в том числе и парк Кедровый Лог, Грибоедовскую развязку и улицы Билецкого, Крылова и Захарова.