Актеры «Летучего театра» покажут свой знаменитый спектакль на сцене ГКЦ Сургута

В Сургуте «Летучий театр» вновь поставит свой знамений спектакль «Кубики», но на этот раз мероприятие пройдет на сцене ГКЦ «Строитель».

«Кубики – это фигуры, состоящие из граней и сторон. О человеке часто говорят то же самое. Но ведь наши грани, маски, стороны личности, это еще не мы. Это лишь наша часть, скрывающая целое. А что же там, за этими гранями? Этот спектакль – это эмоциональное путешествие к сердцевине каждого человека. Кубики – это слова, песни и жесты. Кубики про человечность», – отметили создатели пьесы.

Мероприятие состоится уже завтра, 13 мая, в 19:00. Билеты стоят от 500 рублей. Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет.

Кстати, ранее корреспондент siapress.ru уже посещал спектакль и писал большое интервью-обзор. Читайте на нашем портале.