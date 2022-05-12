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«Летучий театр» покажет сургутянам «Кубики»

Актеры «Летучего театра» покажут свой знаменитый спектакль на сцене ГКЦ Сургута

«Летучий театр» покажет сургутянам «Кубики»
Фото, видео: vk.com/letuchiyteatr

В Сургуте «Летучий театр» вновь поставит свой знамений спектакль «Кубики», но на этот раз мероприятие пройдет на сцене ГКЦ «Строитель».

«Кубики – это фигуры, состоящие из граней и сторон. О человеке часто говорят то же самое. Но ведь наши грани, маски, стороны личности, это еще не мы. Это лишь наша часть, скрывающая целое. А что же там, за этими гранями? Этот спектакль – это эмоциональное путешествие к сердцевине каждого человека. Кубики – это слова, песни и жесты. Кубики про человечность», – отметили создатели пьесы.

Мероприятие состоится уже завтра, 13 мая, в 19:00. Билеты стоят от 500 рублей. Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет.

Кстати, ранее корреспондент siapress.ru уже посещал спектакль и писал большое интервью-обзор. Читайте на нашем портале.


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Сегодня в 12:56, просмотров: 131, комментариев: 0

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