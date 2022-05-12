За праздники в Сургуте зафиксировали максимальное количество отключений электроэнергии

В Сургуте с 1 по 10 мая зафиксировали 36 технологический нарушений. Большая часть из них связана с штормовым ветром и непогодными условиями, которые происходили 6 мая.

«Самое крупное отключение электроэнергии произошло 6 мая в центральном районе города. Штормовой ветер, скоростью более 20 м/с, повалил дерево на воздушные линии 0,4 кВ. В результате без электроснабжения остались жители многоквартирного жилого дома по улице Восход, 12. Энергетики подали напряжение только после окончания снежного шторма», – сообщили в пресс-службе ООО «Сургутские городские электрические сети».

Также из-за непогоды отключение электроэнергии коснулось дачные кооперативы: Прибрежный, Крылья Сургута и Север-1. В течение часа неполадки были исправлены.

Напоминаем, что 6 мая сургутяне столкнулись со снежной бурей. Из-за непогоды школьники города временно перешли на дистанционный режим обучения.