Сургутяне не смогут ездить по участку на проспекте Мира до 14 мая

В Сургуте перекрыли часть дороги на проспекте Мира, так как на участке от улицы Лермонтова до выезда на кольцо «Бизнес-Центра» проводятся ремонтные работы. Об этом сообщает администрация города.

«На время реставрации дороги будет произведено перекрытие движения по пр. Мира в направлении от перекрестка с ул. Лермонтова до перекрестка с круговым движением пр. Ленина – пр. Мира – ул. Кукуевицкого (развязка «Бизнес-Центр»): с 22:00 11 мая до 06:00 13 мая нечетные номера жилых домов, с 22:00 12 мая до 06:00 14 мая четные номера жилых домов», – добавили в мэрии.