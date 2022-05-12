В Сургуте ребенок выбежал на проезжую часть и попал под колеса легковушки

Накануне в Сургуте на улице Островского под колеса легковушки попал трехлетний ребенок. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы.

«В 15:13 на улице Островского в городе Сургут, 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, по предварительным данным, выбежавшего на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 11 мая в Югре зарегистрировали два ДТП, в которых двое получили травмы, в том числе и несовершеннолетний пешеход.

Напоминаем, ранее в Сургутском районе пятилетний ребенок на самокате столкнулся с автомобилем.