Ребенок выпал из окна пятого этажа в Сургуте – врачам удалось его спасти

В Сургуте врачи спасли ребенка, выпавшего из окна квартиры на пятом этаже. Как сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения, мальчик находился в тяжелом состоянии. Медики боролись за его жизнь 40 минут. В результате состояние ребенка удалось стабилизировать.

Несчастный случай произошел днем 10 мая. Прохожий увидел лежащего на земле маленького мальчика и вызвал скорую. Бригада скорой помощи прибыла на место через 5 минут после вызова. Сейчас ребенок находится на стационарном лечении в Сургутской клинической травматологической больнице.