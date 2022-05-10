Бард Бранимир даст концерт в сургутском ДК «Невесомость»

Фолк-рок-бард из Волгограда Бранимир снова посетит Сургут — артист даст концерт в ДК «Невесомость» 14 мая в восемь вечера.

«Странствующий десперадо с гитарой, сингер-сонграйтер, один из самых ярких представителей российского андеграунда, — отрекомендовали Бранимира в «Невесомости». — Его считают основателем жанров «сталинградский дарк-фолк», «гностический шансон» и «антиреггей», сравнивают с Томом Уэйтсом, Куртом Кобейном, СашБашем».

Впрочем, все сравнения сургутянам можно проверить на истинность, побывав на концерте. Часть горожан, кстати, может подтвердить: все сказанное — правда. Бранимир выступал в Сургуте несколько раз. Впервые бард сыграл у нас в 2011 году — тогда siapress.ru охарактеризовал концерт, прошедший в Центре молодежного дизайна, тремя часами музыкального терроризма — естественно, имея в виду брутальную подачу артиста и очень серьезные темы, поднимаемые им в песнях. Спустя несколько лет Бранимир вернулся в город, заодно и дал онлайн-интервью нашему порталу.

С siapress.ru Бранимира, кстати, многое связывает: долгое время он писал авторские колонки на наш сайт под своим настоящим именем Александр Паршиков. Теперь же он сосредоточился на песенном творчестве, в чем немало преуспел: «Бранимира отличает мощная подача, сильная живая энергетика, хорошая брутальная поэзия и беспощадное отношение к придуманной людьми розовой реальности, — комментируют организаторы предстоящего концерта. — Его концерты напоминают магические действа, мессы, тренинги по пересмотру взглядов на окружающий мир — неповторимая особая атмосфера. Зарисовки из жизни маргинальных элементов сменяются бодрыми казачьими песнями. А серьезные песни соседствует с легким непринужденным стендапом и абсурдными саркастическими телегами».

Напомним: концерт пройдет уже на этой неделе —14 мая в 20.00.

Место встречи — ДК «Невесомость» на Мира, 33/1 и группа «ВКонтакте».