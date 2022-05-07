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Из-за сильного ветра в Сургуте не работают несколько светофоров

Специалисты в течение дня восстановят работу сургутских светофоров

Из-за сильного ветра в Сургуте не работают несколько светофоров
Фото: pixabay.com

В Сургуте сильный ветер повредил некоторые светофоры. Информация об этом поступила от администрации города. Перечень представлен ниже:

1) Киртбая-Рябиновая, пешеходный;

2) Быстринская, магазин Магнит, пешеходный;

3) Каролинского, школа, пешеходный;

4) Никольская, пожарная часть, СО в полном объеме (транспортный+пешеходный);

5) Комсомольский, поликлиника, пешеходный;

6) Нефтеюганское шоссе-Островского, СО в полном объеме (транспортный+пешеходный);

7) Бахилова-Ленина, СО в полном объеме (транспортный+пешеходный);

8) Югорский тракт-Энгельса, СО в полном объеме (транспортный+пешеходный);

9) Энгельса, администрация, пешеходный.

Отмечается, что бригады специалистов занимаются восстановлением работоспособности объектов. В течение дня проблема будет решена.


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Сегодня в 12:08, просмотров: 65, комментариев: 0

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