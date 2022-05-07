В Сургуте прошел первый массовый субботник

Более 500 сургутян поучаствовали в первом массовом субботнике, который прошел накануне. Среди тех, кто вышел на уборку, были работники администрации города, общественных объединений и образовательных коллективов. Порядок навели на проспекте Набережный и улицах Республики, Восход, Нефтяников и 60 лет Октября.

Отмечается, что общими усилиями удалось собрать 3,5 тысяч мешков мусора.

«В следующий раз субботник пройдет 14 мая. Для желающих присоединиться к массовой уборке необходимо связаться со специалистами МКУ «Лесопарковое хозяйство» по телефону: 95-80-27», – добавили в мэрии.