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Буря вернула дистанционку в школы Сургута

Из-за непогоды сургутские школьники остались дома

Буря вернула дистанционку в школы Сургута
Фото: телеграм Андрея Флатова

Из-за непогоды школьники Сургута будут учиться дома. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов у себя в соцсетях, отметив, что коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы – подрядные организации чистят улицы от снега, проходит обработка песчано-гравийной смесью.

«Обращаюсь к жителям Сургута с просьбой без лишней надобности не передвигаться по городу на автомобилях, воздержаться на время непогоды от поездок общественным транспортом и даже от передвижений пешком. Непогода через день отступит, нам важно беречь себя и своих близких», – добавил мэр.

Отметим, что буря продлится вплоть до 8 мая.


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Сегодня в 09:40, просмотров: 146, комментариев: 0

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