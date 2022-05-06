Инцидент с самолетом Utair произошел при посадке в Уфе

Самолет авиакомпании Utair при посадке в аэропорту Уфы задел взлетно-посадочную полосу. Следы от соприкосновения обнаружены в хвостовой части. В самолете в этот момент находились 50 пассажиров и четыре члена экипажа, прибывшие в Уфу из Сургута.

«5 мая произошел авиационный инцидент с воздушным судном авиакомпании Utair. Службы аэропорта «Уфа» отработали штатно. После технического осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и оформления необходимой документации самолет продолжил полет», — сообщили в местном аэропорту.

Вылет самолета из аэропорта Уфы задержали на 2 часа 38 минут в связи с дополнительным осмотром борта. Пассажиров на это время обеспечили всеми необходимыми услугами, уточнили в пресс-службе Utair.