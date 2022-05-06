В Сургуте стартовал прием заявок от бизнесменов на возмещение затрат

Предприниматели Сургута до 18 мая могут получить субсидию на возмещение затрат – прием документов уже начался. В администрации города сообщили, что на поддержку могут рассчитывать фирмы, которые занимаются социально-значимыми видами деятельности или недавно запустили бизнес. Всего можно получить до 700 тысяч.

«На аренду нежилых помещений компенсация предусмотрена 50% подтвержденных затрат, но не более 200 тысяч рублей на одного заявителя, на оплату коммунальных услуг нежилых помещений по тем же условиям, по приобретению оборудования, основных средств и лицензионных программных продуктов не более 80% подтвержденных затрат не более 300 тысяч», — рассказала начальник отдела социально-экономического прогнозирования Светлана Мединцева.

Отмечается, что на субсидию по возмещению затрат на аренду, коммунальные услуги и покупку оборудования могут рассчитывать центры молодежного творчества, инновационные компании и начинающие предприниматели.

«Размер субсидий по каждому направлению — не более одного миллиона рублей. Также предполагается в рамках муниципальной программы предоставление поддержки физическим лицам, не являющимися ИП и применяющим специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход. Размер субсидий на одного заявителя не более 100 тысяч рублей», — подчеркнула Мединцева.