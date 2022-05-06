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Сургутянам вновь предрекают сильный ветер с мокрым снегом

Синоптики вновь ожидают в Сургуте снег и порывистый ветер

Сургутянам вновь предрекают сильный ветер с мокрым снегом
Фото: pixabay.com

По данным Гидрометеорологического бюро 7 мая 2022 года в Сургуте ожидаются неблагоприятные явления погоды, связанные с сильными осадками, дождем переходящим в мокрый снег, метелью, порывами ветра до 24 м/с.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1.Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

2.Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.

3.Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

4.Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

5.С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

6.Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

7.Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

8.Будьте внимательней и осторожней на дороге.


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Сегодня в 12:49, просмотров: 59, комментариев: 0

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