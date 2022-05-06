Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Не забудьте взять с собой маску!

7 мая

Спектакль «Горе горькое»

Место проведения: Центр культуры «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 19:30.

Постановка состоит из трех новелл:

«ГОРЕ ГОРЬКОЕ» – построена на основе сюжетов русских народных песен. Перед глазами зрителей проходит жизнь целого поколения, столкнувшемся с тяготами войны...Но начинается новый виток жизни, новое поколение приходит на смену старому, а что их ждёт впереди? Хорошо если не горе горькое.

«МАМА» – мать отдает сыну свою любовь и свою нежность. Он вырастает, становится ей помощником, находит свою любовь, но погибает на войне... Безмерно горе матери, потерявшей свою единственную надежду и опору в старости.

«АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» – спектакль создан по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада». Во время войны, в Альпах, из лагеря для военнопленных убегают русский солдат и итальянская девушка. Им предстоит пережить самое невероятное приключение в своей жизни. Измученные и растерянные, скитаясь в самых красивых горах Европы, они с изумлением обнаруживают, что горы еще могут быть прекрасными, а мужчина и женщина способны думать не только о войне и опасности, но и о любви.

Телефон для справок: 677-112. Цена билета: 400 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 16+

Мастер-класс по созданию украшений из английского стекла

Место проведения: АРТ-резиденция «КВАРТИРА», улица Магистральная, 28. Время: 11:00.

Приглашаем вас на мастер-класс, на котором вы сможете познакомиться с удивительной старинной техникой работы с английским стеклом. Технике создания украшений из английского стекла вас обучит резидент арт-резиденции «Квартира», дизайнер Елена Павленко.

Регистрация доступна по ссылке. Цена билета: 500 рублей. 16+

Спектакль «Царевна-лягушка»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 14:00.

В основе действия – любимая русская народная сказка. Но…немного измененная на современный лад.

Почему Горыныч дружит с Иваном-Царевичем? Зачем Иван-Царевич переодевается в Бабу-Ягу? Отчего царевны сбежали из царского дворца? Каким Кощей был в детстве и куда перепрятал яйцо со смертью?

Неожиданные грани в характере знакомых героев, непредсказуемые повороты сюжета увлекут и детей, и взрослых. Главное - в финале вы полюбите всех героев – ведь даже те, кто творил злодеяния, искренне раскаются в содеянном и пустятся в общий пляс. Как всегда, сказка в нашем театре – это яркие образы, стильные костюмы, впечатляющие декорации, космическая игра света, умопомрачительные танцы!

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 400 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 6+

Игротека

Место проведения: АРТ-резиденция «КВАРТИРА», улица Магистральная, 28. Время: 11:00.

В Игротеке каждый сможет найти настолку для себя! Приходите одни, приходите с друзьями – игр хватит всем.

Играем в хиты: «Имаджинариум», «Взрывные котята», «Каркассон», «Колонизаторы», «Игра Престолов».

Также играем в лудо, калах, добуцу сёги и алькерк – настольные игры со всего Мира, сделанные вручную из ценных пород дерева резидентом арт-резиденции «Квартира» – Антоном Чабановым.

Регистрация доступна по ссылке. Цена билета: бесплатно. 16+

Мастер-класс «Маленькая страна»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы 21/2, 3 этаж. Время: 11:00/14:00.

Любителей рисовать приглашают в художественный музей на очередной мастер-класс по созданию композиции акварельными карандашами. Прихватите с собой хорошее настроение!

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 150 рублей, взрослые – 250 рублей. 8+

8 мая

Спектакль «Имена на поверке»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 18:00.

Спектакль-репортаж. Спектакль-хроника. Спектакль-голос поколения. Поколения молодых, светлых, влюбленных в поэзию и жизнь. Поколения тех, чьи надежды разрушила война.

Спектакль сплетены воедино поэзия, хореография, вокал, живая музыка. Молодые актеры в образе своих сверстников 1940-х годов открывают зрительские сердца историям простых парней и девушек, чьи судьбы поломала война.

Мы хотим, чтобы современное молодое поколение не осталось равнодушным к живому слову их сверстников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Практически мальчишки, они писали свои стихи на передовой, в окопах, следуя партизанскими тропами. Война оборвала их жизнь на взлете, отняв возможность любить, мечтать, писать стихи, растить детей. Они не дождались Победы…

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 400 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 12+

Мастер-класс «Звезда Победы»

Место проведения: Дом ремесел, улица Энергетиков, 2. Время уточнять у организатора.

8 мая в Доме ремесел пройдет мастер-класс, приуроченный к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На встрече с мастером вы сможете сделать звезду-брошь из бисера.

Запись по телефону: +7 (982) 546-47-75. Цена билета: 300 рублей. 12+

Сольник группы «СРП»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

8 мая в Невесомости состоится первый большой сольник лютой и бескомпромиссной сургутской группы «СРП». Антисоциальные тексты, грязный звук, экспрессивный вокал, дикий угар. Всё это и многое другое ждёт вас на данном увлекательном музыкальное вечере в нашем доме культуры. Wэлкам!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 250 рублей, на входе – 300 рублей. 16+

«Песни Победы» в исполнении арт-группы SOPRANO Турецкого

Место проведения: площадь Советов, улица Энгельса, 10. Время: 16:00.

«Песни Победы» в исполнении арт-группы SOPRANO Турецкого прозвучат в Сургуте. Концерт состоится 8 мая в 16:00 на площади Советов (открытая сцена Сургутской филармонии). SOPRANO Турецкого — это уникальное созвездие женских голосов, арт-группа Михаила Турецкого, которая покорила весь мир. Вместе с Хором Турецкого знаменитые артистки посетили 25 стран, где исполнили любимые и знакомые каждому россиянину с детства, родные «Песни Победы».

В программе — музыка, объединившая пять поколений, искренние и трогательные песни военных лет: «Синий платочек», «Баллада о военных лётчицах», «Давай закурим», «День Победы» и многое другое.

Телефон для справок: +7 (3462) 52‒18‒02. Цена билета: бесплатно. 0+

Мастер-класс «Звезда Победы»

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

8 мая состоится музейное занятие «Звезда Победы», в ходе которого участники познакомятся с историей наград периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. А также посетят выставки «Фронтовые подруги» и «Сургут тыловой» в Центре патриотического наследия. Каждый сможет ощутить причастность к этому важному дню и по традиции на память изготовить авторскую поделку, на этот раз в технике «канзаши».

Телефон для справок и заявок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей. 0+

Праздничная программа «Тишина мирных сердец»

Место проведения: «Мемориал Славы», улица Гагарина, 30. Время: 18:00.

Концертная программа, посвященная Великой Победе, проводимая в этом году Городским культурным центром, продемонстрирует, с каким уважением, безмерной благодарностью и трепетом в сердцах молодое поколение относится к подвигам героев нашей страны!

Телефон для справок: +7 (3462) 60-58-60. Цена билета: бесплатно. 0+

9 мая

Программу на День Победы можно увидеть в официальном сообществе администрации Сургута во «ВКонтакте».