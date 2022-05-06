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В Сургуте пожилой байкер попал под колеса грузовика

55-летний мотоциклист из Сургута пострадал в ДТП с грузовиком

В Сургуте пожилой байкер попал под колеса грузовика
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Сургуте пожилой мотоциклист не справился с управлением и оказался под колесами грузовика. В результате ДТП мужчина получил травмы.

«Около 18:45 в городе Сургут, 55-летний мужчина, управляя мотоциклом «Сузуки», по предварительным данным, при совершении маневра «обгон», не справился с управлением и допустил падение с мотоцикла, затем мотоциклиста отбросило под колеса транспортного средства «Ман», под управлением 24-летнего мужчины», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 5 мая в округе зарегистрировали два ДТП, в которых двое получили травмы.

Напоминаем, ранее на автодороге «Стрежевой-Нижневартовск» 16-летний мотоциклист столкнулся с автобусом и погиб.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 89, комментариев: 0

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