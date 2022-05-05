Сургутянину грозит 6 лет колонии за кражу тракторных запчастей на 800 тысяч рублей

Полицейские Сургута раскрыли кражу тракторных запчастей почти на 800 тысяч рублей со склада компании-поставщика. Подозреваемым оказался 33-летний житель города, который ранее работал в этой фирме, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным полиции, сургутянин воровал тракторные запчасти со склада с ноября по декабрь 2021 года. Затем он продавал их на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ее санкция предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.