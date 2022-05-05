Сургутянин воспользовался гостеприимством хозяйки дома и украл у нее золотые изделия

В Сургуте раскрыли кражу золотых украшений на сумму около 700 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 19-летний горожанин, который похитил имущество из сейфа и планировал сдать его в ломбард. Ранее сургутянин не привлекался к уголовной и административной ответственности

«Сотрудники полиции установили, что 39-летняя заявительница принимала гостей у себя дома. В ходе дружеской беседы женщина рассказала приятелям о наличии в квартире сейфа, в котором хранятся дорогостоящие золотые изделия, а также валюта (доллары США, евро и дирхамы). Злоумышленник воспользовался беспечностью и доверием хозяйки квартиры, выбрав момент, когда остальные гости отвлеклись, нашел ключи от сейфа и похитил содержимое», – сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до шести лет.