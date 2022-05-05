Военные песни зазвучат на площади Советов в Сургуте

«Песни Победы» в исполнении арт-группы SOPRANO Турецкого прозвучат в Сургуте. Концерт состоится 8 мая в 16:00 на площади Советов (открытая сцена Сургутской филармонии). SOPRANO Турецкого — это уникальное созвездие женских голосов, арт-группа Михаила Турецкого, которая покорила весь мир. Вместе с Хором Турецкого знаменитые артистки посетили 25 стран, где исполнили любимые и знакомые каждому россиянину с детства, родные «Песни Победы».

В программе — музыка, объединившая пять поколений, искренние и трогательные песни военных лет: «Синий платочек», «Баллада о военных лётчицах», «Давай закурим», «День Победы» и многое другое. Вход свободный.