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Двое экс-полицейских торговали наркотиками в Сургутском районе

Бывшие полицейские из Сургутского района решили стать наркодилерами и попались

Двое экс-полицейских торговали наркотиками в Сургутском районе
Фото: pixabay.com

Бывшие полицейские из Сургутского района торговали запрещенными веществами. Сейчас на них заведено уголовное дело.

По версии следствия, злоумышленники с осени 2020 года занимались незаконным бизнесом. Под руководством и контролем сотрудников органов внутренних дел на территории города Сургута и Сургутского района размещено более 10 «тайников-закладок» с запрещенными в обороте веществами. Часть наркотиков обнаружена следователями по местам жительства участников организованной группы.

Всего правоохранительными органами обнаружено и изъято более 40 грамм наркотических средств и психотропных веществ растительного и синтетического происхождения.

«В целях обеспечения исполнения приговора суда на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел. В отношении двух других соучастников вынесены обвинительные приговоры, уголовное дело в отношении еще одной соучастницы преступления ранее направлено в суд и находится на рассмотрении», – сообщили в прокуратуре Югры.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 87, комментариев: 0

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