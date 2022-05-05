Бывшие полицейские из Сургутского района решили стать наркодилерами и попались

Бывшие полицейские из Сургутского района торговали запрещенными веществами. Сейчас на них заведено уголовное дело.

По версии следствия, злоумышленники с осени 2020 года занимались незаконным бизнесом. Под руководством и контролем сотрудников органов внутренних дел на территории города Сургута и Сургутского района размещено более 10 «тайников-закладок» с запрещенными в обороте веществами. Часть наркотиков обнаружена следователями по местам жительства участников организованной группы.

Всего правоохранительными органами обнаружено и изъято более 40 грамм наркотических средств и психотропных веществ растительного и синтетического происхождения.

«В целях обеспечения исполнения приговора суда на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел. В отношении двух других соучастников вынесены обвинительные приговоры, уголовное дело в отношении еще одной соучастницы преступления ранее направлено в суд и находится на рассмотрении», – сообщили в прокуратуре Югры.