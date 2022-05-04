Сургутская компания задолжала больше миллиона своим сотрудникам

В Сургуте возбудили уголовное дело против фирмы «Бизнесстройкапитал» – она задолжала 17 работникам 1,8 миллионов рублей. Нарушение выявили после прокурорской проверки, все материалы были направлены в следственный орган.

«По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы). Результат расследования уголовного дела и погашение задолженности по заработной плате находятся на контроле прокуратуры», – сообщили в ведомстве.