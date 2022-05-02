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​Ледоход в Сургуте вот-вот начнется

На Оби в районе Сургута начинается ледоход

​Ледоход в Сургуте вот-вот начнется
Фото: tele-plus.ru

Главный вопрос весны в Сургуте — традиционный: когда пойдет Обь? Синоптики отвечают: в ближайшее время. Река уже начала освобождаться ото льда в районе Нижневартовска, теперь пришел черед и Сургута. Впрочем, рассчитывать на красивую картинку не стоит: погода в городе в последнее время была достаточно теплой для того, чтобы лед на реке истончился, поэтом эффектного ледохода не планируется.

Напомним, ранее siapress.ru сообщал о том, что в ближайшие дни в городе ожидается потепление, после чего резко похолодает: традиционно падение столбиков термометров связывается с освобождением реки ото льда.


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Сегодня в 16:49, просмотров: 124, комментариев: 0

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