На Оби в районе Сургута начинается ледоход

Главный вопрос весны в Сургуте — традиционный: когда пойдет Обь? Синоптики отвечают: в ближайшее время. Река уже начала освобождаться ото льда в районе Нижневартовска, теперь пришел черед и Сургута. Впрочем, рассчитывать на красивую картинку не стоит: погода в городе в последнее время была достаточно теплой для того, чтобы лед на реке истончился, поэтом эффектного ледохода не планируется.

Напомним, ранее siapress.ru сообщал о том, что в ближайшие дни в городе ожидается потепление, после чего резко похолодает: традиционно падение столбиков термометров связывается с освобождением реки ото льда.