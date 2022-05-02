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​Снег не хочет уходить из Сургута

Сегодня в Сургуте тепло, но снежно

​Снег не хочет уходить из Сургута
Фото: pixabay.com

Начало мая в Сургуте — снежное: как обещают погодные информеры, сегодня и завтра в городе выпадут осадки, однако благодаря плюсовой температуре на земле они не задержатся. Так, сегодня обильные снегопады будет подогревать солнце — днем ожидается до +8 градусов. Завтра предстоит небольшое похолодание до +5, после чего основательно потеплеет.

Впрочем, «Яндекс.Погода» предупреждает: теплую одежду далеко не убирайте, поскольку к пятнице столбики термометров опустятся до нуля, чтобы потом снова медленно, но верно подниматься.


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Сегодня в 09:39, просмотров: 61, комментариев: 0

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