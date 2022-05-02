Сегодня в Сургуте тепло, но снежно

Начало мая в Сургуте — снежное: как обещают погодные информеры, сегодня и завтра в городе выпадут осадки, однако благодаря плюсовой температуре на земле они не задержатся. Так, сегодня обильные снегопады будет подогревать солнце — днем ожидается до +8 градусов. Завтра предстоит небольшое похолодание до +5, после чего основательно потеплеет.

Впрочем, «Яндекс.Погода» предупреждает: теплую одежду далеко не убирайте, поскольку к пятнице столбики термометров опустятся до нуля, чтобы потом снова медленно, но верно подниматься.