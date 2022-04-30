В одной из сургутских школ обустроили исторический уголок ко Дню Победы

Сургутская школа №19, расположенная по адресу Геологическая, 7/1, создала на одном из этажей исторический уголок ко Дню Победы. Подобным образом обустроили и кабинет истории. По словам директора Светланы Шириной, подобная акция проходит не в первый раз. Это позволит ученикам познакомиться с основными периодами Великой Отечественной войны.

Для школьников установили красочные плакаты, стены украсили информационными справками и изображениями военной техники. Также установлен своеобразный Вечный огонь. А надпись на одном из баннеров «Помним, гордимся» составлена из фотографий родственников детей, что приняли участие в войне.