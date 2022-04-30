Массовые субботники в Сургуте состоятся после праздничных выходных

Из Сургута с начала апреля вывезли 350 кубометров мусора – это сопоставимо с объемом 40 самосвалов. По словам заместителя директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирины Николаенко, чаще всего улицы и зеленые зоны города загрязнены бытовыми отходами. Сейчас уборкой занимаются специалисты МКУ, но совсем скоро в муниципалитете состоятся массовые субботники.

«Первые мероприятия с участием горожан состоятся уже после майских праздников. Для этого необходимо подать заявку, указать контакты и свои данные, человеку предложат для уборки территорию общего пользования. По опыту прошлых лет, люди активно с нами сотрудничают – в 2021 году на субботники вышли 5000 человек», – рассказала Николаенко.

Отмечается, что подать заявку можно по телефону МКУ «Лесопарковое хозяйство» – 95-80-27.