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Собачьи «следы»: кто должен убирать и устанавливать Dog-боксы

В администрации Сургута рассказали, как можно наказать владельца собаки за неубранные нечистоты

Собачьи «следы»: кто должен убирать и устанавливать Dog-боксы
Фото: siapress.ru

Снег практически полностью сошел, но теперь на улицах Сургута появилась новая проблема – собачьи «следы». Местные жители периодически оставляют жалобы в соцсетях на владельцев, которые не убирают за своими питомцами. Впрочем, по словам представителей администрации, нерадивых хозяев можно наказать через суд:

«Убирать за животными – обязанность владельцев, это закреплено нормативно правовыми актами. Наряду с административной, наступает и гражданско-правовая ответственность. Можно обязать хозяина убрать или возместить расходы УК или владельца территории», – прокомментировали в местной мэрии.

Впрочем, некоторые управляющие компании заранее позаботились о том, чтобы такой проблемы не возникало. Например, на территории квартала «Новин» установлено шесть боксов с бумажными Dog-пакетами, внутри которых собачник может найти картонную лопатку для удобства.

«Пакеты находятся по всему микрорайону, за запасами следят дворники и представители УК. Недавно мы заказали еще три бокса, сейчас ожидаем поставки. По моему мнению, решение об установке должны принимать руководители УК и ТСЖ, так как это помогает персоналу следить за чистотой на территории», – поделился управляющий в УК «Брусника. Управление домами. Сургут» Владимир Богданов.

Зоозащитники города также придерживаются этого мнения, однако, по их словам, необходимо сформировать культуру уборки за животными среди местного населения:

«Это прежде всего нелюбовь и неуважение к себе, окружающим людям и городу. Мы же не мусорим у себя дома. Почему такое отношение не распространяется на город – не ясно. Dog-боксы, как элемент формирования такой культуры, это хорошо. Мы устанавливали 42 бокса в парках и скверах, они стоят и ими пользуются. Если бы УК и ТОСы взяли бы инициативу, это было бы призывом к формированию культуры чистоты», – резюмировала представитель общественного движения «Дай Лапу» Александра Нуриева.


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30 апреля в 15:54, просмотров: 995, комментариев: 0

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