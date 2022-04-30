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16 школьников Сургута будут сдавать ОГЭ на дому

В Сургуте организуют 16 домашних пунктов проведения ОГЭ

16 школьников Сургута будут сдавать ОГЭ на дому
Фото: siapress.ru

В этом году организуют 16 домашних пунктов проведения ОГЭ для детей с ограниченными возможностями, обучавшихся вне стен школы. По словам заместителя директора департамента образования Лилия Соловей, родителям данной категории школьников необходимо только организовать место для работы – технику предоставляет образовательная организация.

«Также организуется штаб, приезжают наблюдатели и члены ГЭК. Большая часть детей будет сдавать ОГЭ в основной период», – добавила Соловей.

Школьники с ОВЗ, обучающиеся в школе, могут пройти только два обязательных экзамена – русский и математику.


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Сегодня в 14:20, просмотров: 87, комментариев: 0

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