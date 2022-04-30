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Ученики Сургута будут сдавать химию с экспериментом

Девятиклассники Сургута будут проводить эксперимент во время ОГЭ по химии

Ученики Сургута будут сдавать химию с экспериментом
Фото: siapress.ru

В этом году девятиклассники Сургута будут сдавать химию с экспериментом. Ранее подобное практическое задание было только в ОГЭ по физике. Необходимые реактивы и оборудование расположат в лаборатории.

«Специалист будет видеть, какое задание получил ребенок. Готовый лоток он выносит школьнику. То есть, движения детей из кабинета в кабинет не производится. Здесь, в основном, оценивается техника безопасности при химическом эксперименте. Оценивать будут специально обученные учителя химии», – рассказала начальник отдела общего образования департамента образования Ирина Кулназарова.

Отмечается, что реактивы и оборудование подобраны таким образом, чтобы ребенок не смог травмироваться.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 106, комментариев: 0

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