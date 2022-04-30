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Сургутские девятиклассники во второй раз будут сдавать экзамены под прицелом камер

В школах Сургута готовятся к проведению ОГЭ

Сургутские девятиклассники во второй раз будут сдавать экзамены под прицелом камер
Фото: siapress.ru

Девятиклассники Сургута будут сдавать ОГЭ под видеонаблюдением второй год подряд. Запись транслируется в штаб наблюдателей. Следить за ходом экзамена будут еще и сторонние специалисты.

«В каждой из аудитории есть камера, «мертвых зон» нет. Если наблюдатели получают метку о нарушении, они должны отработать ее в течение 20 минут. В том случае, когда нарушение действительно выявлено, ребенка удаляют с экзамена», – подчеркнула заместитель директора департамента образования Лилия Соловей.

Запись с ходом ОГЭ хранится в течение когда, если было нарушение – срок увеличивается до трех лет. Если несоблюдение правил будет установлено после экзамена, школьнику необходимо прийти на пересдачу.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 82, комментариев: 0

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