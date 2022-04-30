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Около четырех тысяч сургутян проголосовали за проекты по благоустройству

Четыре проекта по благоустройству Сургута могут получить федеральную поддержку

Около четырех тысяч сургутян проголосовали за проекты по благоустройству
Фото: 86.gorodsreda.ru

Около четырех тысяч сургутян проголосовали за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, территория на пересечении проспекта Ленина и Бульвара Свободы набрала порядка 1 000 откликов. Здесь планируют построить небольшой сквер с амфитеатром.

«Надеемся, что к следующему году уже сможем приступить к реализации этого проекта. У этого сквера будет замечательная фишка в виде небольшого амфитеатра со сценой. Появятся малые формы в виде специальных стенок для любителей граффити. А также мы заменим тротуарные зоны, благоустроим прилегающую территорию», – поделился заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Алексей Усов.

На федеральные и окружные средства также претендуют: сквер с фотозоной, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств», спортивная площадка в экопарке «За Саймой» и территория для выгула собак в микрорайоне 20А.

Посмотреть на предложенные объекты благоустройства и отдать свой голос за наиболее понравившийся можно на официальном сайте с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Чем выше активность сургутян – тем большего размера субсидию можно получить для реализации городского проекта в 2023 году.

О том, как и зачем голосовать за благоустройство – рассказал Алексей Усов в эфире siapress.ru.


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Сегодня в 10:05, просмотров: 67, комментариев: 0

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