Юная певица из Сургута получила второе место в музыкальном проекте на Первом канале

12-летняя певица из Сургута София Олареско заняла второе место в Суперфинале проекта «Голос.Дети» на Первом канале. Она набрала чуть больше 30% голосов, уступив лидерство участнице из Нижнего Новгорода. София поблагодарила всех телезрителей из родного города Сургута за поддержку на протяжении всего сезона шоу.

«Это настоящий успех для всей Югры, который подтверждает высокий уровень подготовки юных и творчески одаренных детей», – прокомментировали в ЦКИД «Камертон», воспитанницей которого является девочка.

Отмечается, что София исполнила песню «По Дону гуляет казак молодой». Вместе с ней на сцену вышел ее наставник, Баста – он играл на аккордеоне.