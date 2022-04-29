Туман задержал более десяти рейсов в аэропорту Сургута

В Сургуте сегодня, как и накануне, задержали самолеты из-за утреннего тумана. Согласно данным онлайн-табло, произошла задержка более десяти рейсов на прилет и вылет. С опозданием, в частности, вылетят самолеты в Москву («Аэрофлот» и Utair), Санкт-Петербург («Россия»), Новосибирск (Utair), Махачкалу («Победа»).

В справочной аэропорта задержку рейсов объяснили погодными условиями. «Туман, плохая видимость», - сообщили ТАСС.

Накануне туман также задержал рейсы в аэропорту Сургута. Самолеты вылетели из воздушной гавани с опозданием от 2,5 до 5 часов.