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​В аэропорту Сургута сегодня вновь задержали самолеты из-за тумана

Туман задержал более десяти рейсов в аэропорту Сургута

​В аэропорту Сургута сегодня вновь задержали самолеты из-за тумана
Фото: vk.com/surgutairport

В Сургуте сегодня, как и накануне, задержали самолеты из-за утреннего тумана. Согласно данным онлайн-табло, произошла задержка более десяти рейсов на прилет и вылет. С опозданием, в частности, вылетят самолеты в Москву («Аэрофлот» и Utair), Санкт-Петербург («Россия»), Новосибирск (Utair), Махачкалу («Победа»).

В справочной аэропорта задержку рейсов объяснили погодными условиями. «Туман, плохая видимость», - сообщили ТАСС.

Накануне туман также задержал рейсы в аэропорту Сургута. Самолеты вылетели из воздушной гавани с опозданием от 2,5 до 5 часов.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 86, комментариев: 0

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