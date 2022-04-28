Концессия по возведению школы в 5А микрорайоне Сургута может быть расторгнуто

Концессионное соглашение на строительство школы в 5А микрорайоне Сургута может быть расторгнуто из-за повышения цен. На данный момент смета проекта проходит госэкспертизу, которая покажет, насколько увеличилась стоимость. Об этом стало известно на заседании штаба по вопросам строительства.

«С учетом того, что с большой долей вероятности из экспертизы выйдет смета с превышением стоимости по концессии, и пока нормативно-правовые акты не позволяют увеличить ее стоимость в рамках заключенного концессионного соглашения, с большой долей вероятности мы уйдем на расторжение, и возможно, перезаключение новой концессии с этим же проектом по новой стоимости», — рассказал замглавы Сургута Артем Кириленко.