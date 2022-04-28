Особый противопожарный режим в Сургуте стартует 30 апреля

В Сургуте особый противопожарный режим продлится с 30 апреля по 10 мая. Это означает, что в данный период нельзя разжигать костры, сжигать мусор и траву, особенно это касается владельцев участков, примыкающих к лесным массивам.

«Напомню, что в округе с 22 апреля до наступления стабильной влажной погоды (то есть, до сентября-октября) начался особый пожароопасный сезон. В городе проводятся профилактические мероприятия, в период противопожарного режима будут организованы рейды по дачным кооперативам и патрули с участием полиции, представителей отдела ГО и ЧС, контрольного управления и спасателей», – прокомментировал начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей Рачев.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту УНД и ПР Главного управления МЧС России по Югре Александр Стрелов подчеркнул, что владельцы участков, прилегающих к зеленым зонам, должны очистить территорию от зарослей травы и валежника не менее в 10 метрах от леса и обеспечить свободный проезд к источникам водоснабжения. Также дачникам рекомендуется оборудовать дома пожарной сигнализацией, которая спасет от трагических случаев.

«Бывает так, что хозяева загородных домов игнорируют требование об освобождении проезда и расчистке территории, оставляют машины на путях к водоемам. Из-за этого приходится искать объезд, пожарные теряют драгоценное время на спасение людей», – рассказал Стрелов.

Отмечается, что с начала года в Сургуте зафиксировано 124 пожара, 53 из которых произошли в жилом фонде и на территории дачных кооперативов, погибших нет. В 2021 году стихия унесла жизни восемь горожан, причем половина из них – дети.