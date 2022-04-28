Аэропорт Сургута возобновил прерванную из-за утреннего тумана работу

В аэропорту Сургута возобновилась прерванная из-за утреннего тумана работа. Пассажиры задержанных рейсов вылетели в пункты назначения, пишет ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта.

Самолеты, следующие в Москву и Санкт-Петербург, вылетели с опозданием в пять часов, в 09:42 и в 10 часов соответственно. Еще несколько рейсов были задержаны до 2,5 часов.

Ранее сообщалось, что утром в четверг в аэропорту Сургута из-за тумана задержали более 10 рейсов на прилет и вылет. Из Сургута, в частности, не смогли вылететь рейсы в Махачкалу, Самару, Ханты-Мансийск, Москву и Санкт-Петербург.