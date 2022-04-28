Жителей поселка Федоровский обеспечат чистой водой к 2023 году

В Федоровском Сургутского района продолжают реконструировать водоочистительные сооружения. Прошлое оборудование устарело и требовало замены. Так, ранее жители поселка неоднократно жаловались на качество питьевой воды.

«Существующие ВОСы не справляются и не обеспечивают нормативную очистку воды. Посёлок Фёдоровский большой, быстрорастущий. Это одна из нефтяных территорий Сургутского района, с перспективой развития, поэтому объекты нуждаются в реконструкции», – подчеркнул глава Сургутской района Андрей Трубецкой.

Коммунальный объект мощностью 16 тысяч кубических метров в сутки обойдётся примерно в 655 миллионов рублей. Это средства федерального, окружного и местного бюджетов. Однако стоимость работ могут пересмотреть в дальнейшем.

В ближайшие две недели ожидается поставка технологического оборудования для реконструкции. В целом, проблем с комплектацией возникнуть не должно – материалы закупили заранее. «Это один из немногих объектов в Югре, который сейчас не испытывает проблем с комплектацией оборудования. Практически всё технологическое оборудование для водоочистных сооружений уже изготовлено, часть уже поставлена, в ближайшие две недели ожидается поставка оборудования порядка на сто миллионов рублей», – рассказал глава района.

Реконструкцию ВОСов планируют завершить в 2023 году.

Напоминаем, ранее в правительстве округа сообщили, что 86% населения Югры обеспечено качественной питьевой водой.