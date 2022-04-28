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Самолеты Utair полетят из Сургута и Тюмени в Ташкент

Utair запускает рейсы в Ташкент из Сургута и Тюмени

Самолеты Utair полетят из Сургута и Тюмени в Ташкент
utair.ru

В весенне-летнем расписании Utair появятся два новых рейса в Узбекистан. С 28 апреля стартуют полеты в Ташкент из Тюмени, а с 5 мая — из Сургута. Также авиакомпания продолжит ежедневные полеты в Ташкент из Москвы, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Мы планомерно расширяем программу прямых перелетов из региональных городов за рубеж. В весенне-летнем сезоне этого года выполняем регулярные рейсы в Баку из Сургута и Тюмени, продолжаем летать в Худжанд из Сургута, а также планируем возобновить полеты из Тюмени в Ереван и запустить рейс Сургут — Ереван», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Ранее в Utair объявили о запуске авиасообщения между Архангельском и Соловками. Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам на самолетах Ан-24.


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Сегодня в 13:52, просмотров: 135, комментариев: 0

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