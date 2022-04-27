Пятилетний ребенок на самокате столкнулся с автомобилем в поселке Федоровский

Накануне в поселке Федоровский Сургутского района произошло ДТП с участием маленького ребенка. По предварительной информации, пятилетний мальчик, катаясь на самокате возле торгового центра, столкнулся с автомобилем «Хендай», под управлением 45-летней женщины.

В результате аварии ребенок получил травмы.

«Всего за 26 апреля в округе зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек получил травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 12 водителей в состоянии опьянения, четыре – за отказ от прохождения освидетельствования и 4 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 40 водителей и 51 - за нарушение правил перевозки детей», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Напоминаем, ранее в Мегионе сбили 10-летнего пешехода.