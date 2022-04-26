Полицейские выявили лихача из Сургута по ролику в интернете

Лихача из Сургута поймали из-за видео в интернете: полицейские обнаружили ролик, на котором водитель иномарки совершает опасные для других участников движения маневры, нарушая правила ПДД.

Личность неадекватного автовладельца установили. Им оказался местный житель 1998 года рождения, которого за год привлекли к административной ответственности девять раз за нарушение правил.

«В отношении нарушителя полицейские составили 8 административных протоколов: 1 по ч. 1 ст. 12.12. КоАП РФ, 1 по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ, 1 по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, 2 по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ и 3 по ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о лишении водительских прав данного гражданина», – прокомментировали в УМВД Сургута.