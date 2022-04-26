Сотрудники миграционного отдела УМВД Сургута помогли зарегистрироваться 101-летней пенсионерке

В Сургуте появился новый долгожитель – 101-летняя пенсионерка переехала на север из Башкортостана. В отдел по вопросам миграции городского УМВД обратился ее внук с просьбой помочь женщине встать на регистрационный учет.

Сотрудники ОВМ не остались равнодушны и приехали к пенсионерке для помощи в оформлении всех документов.

«После того как сотрудники полиции приняли и заполнили все необходимые документы, родственники и новая жительница города поблагодарили полицейских за их отзывчивость и высокий профессионализм», – сообщили в пресс-службе УМВД Сургута.