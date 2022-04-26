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Сургутянка потеряла свыше 2 млн рублей на «инвестициях» в сети

2 млн рублей подарила мошенникам решившая разбогатеть сургутянка

Сургутянка потеряла свыше 2 млн рублей на «инвестициях» в сети
pixabay.com

48-летняя югорчанка обратилась в полицию после того, как лишилась крупной суммы денег. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, в одном из мессенджеров женщина вступила в переписку с якобы менеджером брокерской компании.

Мошенник пообещал югорчанке пассивный доход от инвестиционной деятельности и убедил ее переводить деньги для пополнения баланса личного кабинета. Сургутянка согласилась на предложенные ей условия.

«14 транзакциями осуществила перевод денежных средств на предоставленные мошенником счета. Но на этом все обещания закончились, лже-менеджер перестал отвечать на звонки», - уточнили в УМВД по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 137, комментариев: 0

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