Опубликован график отдела миграции Сургута в праздничные дни

3 и 7 мая 2022 года в отделе по вопросам миграции УМВД России по г. Сургуту в период времени с 09:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00) будет осуществляться прием иностранных граждан по предварительной записи на подачу заявлений по миграционному учету, выдаче вида на жительства и поп приобретению гражданства Российской Федерации.

Также, в указанное время будет осуществляться прием граждан Российской Федерации по предварительной записи на подачу заявлений по регистрационному учету, а также выдаче оформленных внутренних и заграничных паспортов гражданина РФ.