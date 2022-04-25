С 25 по 26 апреля в двух микрорайонах Сургута временно отключат электроэнергию

С 25 апреля 23:00 по 26 апреля 02:00 жители 26 и 27 микрорайонов Сургута останутся без электроэнергии. Связано это с реконструкцией оборудования на подстанции и повышением надежности электроснабжения потребителей.

«Сегодня ночью специалисты СГЭС будут проводить работы на распределительной подстанции (РП) – 121, которая питает 26 и 27 микрорайоны города (улицы Югорская, Мелик-Карамова, проспект Комсомольский, проезд Мунарёва, проезд Взлётный)», – рассказали в пресс-службе ООО «Сургутские городские электрические сети».

Работы проводятся ночью, чтобы свести к минимуму неудобства жителей. Всю необходимую информацию по отключениям горожане могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35 и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).