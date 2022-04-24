С сегодняшнего дня в Сургут пришло потепление

Весна наступила: с сегодняшнего дня столбики сургутских термометров не собираются опускаться ниже нуля, свидетельствуют синоптики.
По данным информера «Яндекс.Погода», всю следующую неделю в городе будет активно таять снег — помогать будут дожди и температура воздуха, который в начале недели будет прогреваться до +9.
К концу недели планируется небольшое похолодание до +1. Впрочем, прогнозы еще будут корректироваться, однако очевидно, что уходящий апрель окончательно забирает с собой зиму.
Как Югра поддерживает бизнес — заместитель губернатора Роман Генкель // ONLINE 25 апреля в 17.00