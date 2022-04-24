С сегодняшнего дня в Сургут пришло потепление

Весна наступила: с сегодняшнего дня столбики сургутских термометров не собираются опускаться ниже нуля, свидетельствуют синоптики.

По данным информера «Яндекс.Погода», всю следующую неделю в городе будет активно таять снег — помогать будут дожди и температура воздуха, который в начале недели будет прогреваться до +9.

К концу недели планируется небольшое похолодание до +1. Впрочем, прогнозы еще будут корректироваться, однако очевидно, что уходящий апрель окончательно забирает с собой зиму.