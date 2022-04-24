16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5050   EUR  80,0249  

Новости

Больше новостей
Сколько банковских карт вы используете?
Комментировать
0
Нужно ли начинать уроки истории с первого класса, как хочет министр образования Кривцов, а не с пятого класса, как это делается сейчас?
Комментировать
0
Вы скорректировали свои планы на летний отпуск?

Да: поеду отдыхать в другое место 26.8%

Да: не поеду никуда 36.6%

Нет 30.9%

У меня нет летнего отпуска 5.7%

Всего голосов: 123

Комментировать
0
Вы храните свои сбережения...

в рублях 45.4%

в валюте 5%

в криптовалюте 5%

в комбинации всего перечисленного 12.6%

накоплений нет 31.9%

Всего голосов: 119

Комментировать
0
Является ли Сургут комфортным для старшего поколения?

Да 27.7%

Нет 60.8%

Не знаю 11.5%

Всего голосов: 130

Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутские дорожники определились с фронтом работ

Дефекты на сургутских дорогах подсчитали в администрации города

​Сургутские дорожники определились с фронтом работ
Фото: siapress.ru

На дорогах Сургута обнаружено 43 участка с ненормативными выбоинами, заявил руководитель городского департамента городского хозяйства Кирилл Киселев. Как передает in-news.ru, по словам чиновника, на некоторых из них уже прошел ямочный ремонт, на других он только начинается — дорожники используют методику литого асфальтирования.

Напомним, что ямочный ремонт традиционно стартует с началом теплого периода — он предваряет капитальный ремонт, который стартует уже летом. В этом году администрация планирует также заняться ремонтом внутриквартальных проездов — определены 11 таких участков.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:13, просмотров: 86, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 4991
  2. Дедушка Атанас 4181
  3. В Сургуте демонтировали очередной ларек, который владелец самовольно установил во дворе 1154
  4. Сургутский ЦКИД «Камертон» получил нового начальника 1076
  5. «Аэрофлот» остается в Сургуте 969
  6. В праздники ГИБДД Сургута будет работать только четыре дня 945
  7. В Сургуте завод обрабатывает уникальным составом нефтегазовые трубы, чем повышает их срок жизни в 10 раз 938
  8. Еще один югорчанин не смог победить коронавирус 790
  9. В Сургуте случилось несколько порывов труб за короткий срок. В чем причина и кто понес ответственность 436
  10. ​Умер Атанас Атанасов 247
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 4991
  2. Дедушка Атанас 4181
  3. ​Вечная пилюля 3241
  4. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 2552
  5. ​12-летняя сургутянка может попасть в финал шоу «Голос. Дети» 2256
  6. ТРЦ «Вершина» с новым названием вновь выставили на торги в Сургуте 1775
  7. ​Торгово-развлекательные центры потеряли массу арендаторов и теперь закроются? (На самом деле нет) 1636
  8. ​В Нижневартовске подготовили для строительства дорогу стоимостью 262 млн рублей 1582
  9. ​Ледоход в ХМАО ожидается раньше обычного 1577
  10. ​«Вершина» стала ближе 1529
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 6271
  2. ​Контакт с реальностью 5312
  3. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 4991
  4. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 4413
  5. Затяните свои пояса 4411
  6. Вышкарь 4270
  7. Дедушка Атанас 4181
  8. На ошибках не учимся 3915
  9. ​Спасти вокзал 3870
  10. ​СМИ: Жириновский умер… или нет 3729

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика