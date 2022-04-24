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​Умер Атанас Атанасов

Сургутский журналист, общественник Атанас Атанасов скончался на 73 году жизни

​Умер Атанас Атанасов
Фото: siapress.ru

Известный сургутский журналист, общественник, председатель Болгарского землячества Атанас Атанасов ушел из жизни — об этом сообщило правление Сургутской городской организации журналистов.

Известно, что последние месяцы жизни Атанас Атанасов тяжело болел и находился на лечении: накануне ему стало легче, однако болезнь взяла верх. Ему было 72 года.

Редакция СИА-ПРЕСС выражает соболезнования родным Атанаса Атанасова, его друзьям — мы причисляем себя к ним: последние годы журналист активно публиковался на страницах наших изданий.

Прощание с Атанасом Атанасовым состоится в среду — о времени и месте мы сообщим дополнительно.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 54, комментариев: 0

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