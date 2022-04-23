«Камертон» возглавил бывший замначальника по молодежной политике Сургута

Главой сургутского ЦКИД «Камертон» назначен Даниил Маркин. До этого он с 2020 по 2022 годы занимал должность заместителем начальника культурного учреждения.

Отмечается, что Маркин также являлся заместителем начальника отдела молодежной политики администрации города Сургута до 2020 года. До этого он являлся менеджер проекта в управлении стратегического развития и контроля водоканал в Нижнем Новгороде.

«Камертон» — Коллектив креативных людей, преданных выбранному делу. Более 30% работников — молодежь в возрасте до 35 лет. Это яркие, амбициозные, целеустремленные и трудолюбивые молодые педагоги и талантливые управленцы, совместно решающие и успешно воплощающие в жизнь интересные проекты. Наша миссия — раскрывать творческий потенциал детей и молодежи, помочь им увидеть прекрасный мир культуры и искусства», – указана речь нового начальника культурного учреждения на сайте «Газпром трансгаз Сургут».