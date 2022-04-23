ГИБДД Сургута установила график работы в праздничные дни

В ГИБДД Сургута рассказали, как отделения будут работать в праздничные дни:
-04.05.2022 – приемный день (прием осуществляется по установленному графику в среду);
-05.05.2022 – приемный день (прием осуществляется по установленному графику в четверг);
-06.05.2022 – приемный день (прием осуществляется по установленному графику в пятницу);
-10.05.2022 – приемный день (прием осуществляется по установленному графику во вторник).
Как Югра поддерживает бизнес — заместитель губернатора Роман Генкель // ONLINE 25 апреля в 17.00