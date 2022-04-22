В Думе Сургута обсудили ход кампании по благоустройству в 2022 году

За весенне-летний период 2022 года в Сургуте благоустроят 10 территорий. В план внесены сквер на улице Республики, парк «За Саймой», зеленые зоны на бульваре Свободы и проспекте Ленина, у Дворца Торжеств, в 20А, 38 и 32 микрорайонах, рекреационные объекты в западной части муниципалитета. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по вопросам городского хозяйства в Думе.

Понятно, что в Сургуте много объектов требует внимания со стороны властей. Поэтому депутаты заинтересовались, по какому принципу были избраны данные участки:

«Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды до 2030 года» включает в себя перечень объектов общественных территорий, вошедших в региональные проекты. Поясните, пожалуйста: по каким критериям вы вносите территории в этот список?» – задал вопрос народный избранник Богдан Гужва.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Астраханцев заявил, что некоторые из этих участков стали победителями рейтингового голосования в прошлом году. Также на некоторых объектах должен начаться второй этап работ, часть проектов попали в список из-за наличия сметной документации.

«Перечень формировался департаментом городского хозяйства на основании предложений заинтересованных лиц – юридических и общественных объединений», – резюмировал Астраханцев.

Напомним, что в России стартовало масштабное голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сургутяне тоже могут поучаствовать – для этого необходимо авторизоваться на сайте, ознакомиться с проектами и выбрать наиболее понравившийся.