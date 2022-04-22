На месте снесенного тубдиспансера в Сургуте построят долгожданный сквер

В этом году в Сургуте начнется благоустройство долгожданного сквера на улице Республики, 75. Ранее на этом участке находился тубдиспенсер, который снесли еще в 2017 году. На сегодняшний день объявлен конкурс на поиск проектировщика проекта.

«Рядом находятся густонаселенные микрорайоны, поэтому было принято решение построить здесь сквер. Где-то к середине лета, к августу, мы получим проектную документацию. Если все пойдет по плану, в этом году можем успеть построить первую спортивную площадку на территории. И далее благоустройство всего сквера – дорожки, тропинки, малые формы, лавочки, детские игровые элементы, освещение, видеонаблюдение, чтобы все чувствовали себя в безопасности в любое время суток», – рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов.

Отметим, что проект сквера на улице Республике стал победителем рейтингового голосования в прошлом году. Всего на благоустройство объекта в бюджетной смете выделили 6,5 миллионов рублей. «Ориентировочный срок заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству ожидается 29 апреля 2022 года. Срок выполнения работ с 1 июня по 31 июля 2022 года», – сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Владимир Астраханцев на комитете по вопросам городского хозяйства.

Напомним, что в России стартовало масштабное голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

О том, как и зачем голосовать за благоустройство – расскажет Алексей Усов в эфире siapress.ru во вторник, 26 апреля, в 12:00